Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 51,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 277.974 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 28,14 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,90 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.389,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.639,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,98 EUR je Aktie aus.

