Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,87 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,92 EUR an. Die Bayer-Aktie sank bis auf 50,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.501 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Mit einem Zuwachs von 29,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 11.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 14.639,00 EUR umgesetzt.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,98 EUR je Aktie belaufen.

