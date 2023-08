Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,46 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 50,46 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,53 EUR an. Bei 50,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 215.088 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 30,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,45 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,60 EUR je Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 12.819,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

