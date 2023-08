Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 50,10 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 50,10 EUR nach. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 50,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,35 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 392.050 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 31,06 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,60 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.044,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Bayer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,37 EUR je Aktie belaufen.

