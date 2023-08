Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 50,51 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 50,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 50,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.426 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 7,54 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,60 EUR an.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,85 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Bayer bedeutet

Bayer-Aktie fällt ans DAX-Ende: Berenberg streicht Kaufempfehlung

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht