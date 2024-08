Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 28,05 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,05 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 28,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 689.187 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 51,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 45,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 11,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,89 EUR an.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

