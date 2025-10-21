Bayer Aktie News: Bayer kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 27,45 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,45 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,46 EUR zu. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,31 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,40 EUR. Bisher wurden heute 25.941 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 29,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,05 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 49,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

