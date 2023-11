Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 34,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 34,22 EUR. Bei 34,65 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.822.006 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 91,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2023 (32,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 57,50 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,43 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

STOXX-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50