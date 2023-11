Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Bayer im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 34,31 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 34,31 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,00 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 665.956 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 47,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 57,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.342,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.281,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,43 EUR je Aktie aus.

