Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 32,62 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 32,62 EUR zu. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,94 EUR an. Bei 32,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 541.469 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,29 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Mit Abgaben von 7,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,50 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.342,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.281,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 5,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

