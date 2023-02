Bayer Aktie News: Bayer am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,66 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 58,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,54 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,77 EUR. Bisher wurden heute 494.903 Bayer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,72 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 25,61 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 75,30 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.281,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.781,00 EUR in den Büchern standen.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

