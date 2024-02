Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 29,25 EUR. Mit einem Wert von 29,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.249.568 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 61,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 27,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,33 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 5,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels

Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag