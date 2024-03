Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,42 EUR nach.

Die Bayer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,42 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.777 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 134,33 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,533 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,56 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,15 Prozent auf 11.862,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 12.000,00 EUR umgesetzt.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je Bayer-Aktie.

