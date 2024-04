Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Fahrt

Bayer im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 27,28 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 27,28 EUR. Bei 27,55 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.688.870 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2023 auf bis zu 61,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 123,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,49 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,209 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 35,33 EUR.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels