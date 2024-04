Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 26,87 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 26,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 26,89 EUR. Bei 26,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 125.080 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 61,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,11 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,328 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 35,33 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

