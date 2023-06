Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,31 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 50,31 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 50,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.150 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,90 EUR.

Am 11.05.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 14.639,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie mit Abschlägen: Bayer hofft auf zusätzliche Umsätze in der regenerativen Landwirtschaft

Bayer-Aktie höher: Bayer legt Roundup-Streit mit New Yorker Staatsanwaltschaft gegen Millionenzahlung bei

BASF-Aktie im Fokus der Anleger - BASF: Die Geschichte der Badischen Anilin- und Sodafabrik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com