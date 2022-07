Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,95 EUR

-0,59% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 22.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 57,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,83 EUR aus. Mit einem Wert von 57,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.627 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,13 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 29,87 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 76,69 EUR.

Bayer gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 14.639,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,44 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Erste Schätzungen: Bayer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com