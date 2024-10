Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Bayer

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 25,82 EUR ab.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 25,82 EUR nach. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 25,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.689.099 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,58 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,91 Prozent auf 11,14 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,01 EUR je Aktie aus.

