Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 27,23 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 27,23 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.480 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 9,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 48,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,81 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

