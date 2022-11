Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,71 EUR

Das Papier von Bayer legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 54,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 55,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 642.609 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 80,60 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11.281,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9.781,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,76 EUR je Aktie aus.

