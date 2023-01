Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,72 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 55,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 55,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 334.523 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Gewinne von 17,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 75,40 EUR angegeben.

Bayer gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.281,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.781,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

