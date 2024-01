Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,01 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,01 EUR. Bei 33,07 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 794.719 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,94 Prozent. Bei 30,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.281,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.342,00 EUR.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 5,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

