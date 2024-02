Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag höher

So entwickelt sich Bayer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,07 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,07 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,07 EUR an. Bei 28,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 100.183 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 61,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 113,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,40 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 6,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 2,40 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,53 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 5,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

