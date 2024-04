Bayer Aktie News: Bayer am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 27,19 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,19 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 27,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 916.679 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 60,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,69 Prozent. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,18 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,209 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,15 Prozent zurück. Hier wurden 11,86 Mrd. EUR gegenüber 12,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

