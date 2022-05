Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Montagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,46 EUR

Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 63,86 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,41 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,40 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.371 Stück gehandelt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 45,45 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 76,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

