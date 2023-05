Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,06 EUR

Um 15:52 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 53,99 EUR nach oben. Bei 54,14 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 639.309 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,49 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 20,00 Prozent niedriger. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,90 EUR.

Bayer veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

