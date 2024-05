Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag tiefer

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 28,17 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 28,17 EUR nach. Bei 27,94 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 933.019 Bayer-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,95 EUR an. 95,07 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Mit Abgaben von 11,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 13,77 Mrd. EUR, gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

