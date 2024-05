Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 27,93 EUR ab.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 27,93 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.458.672 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Mit Abgaben von 10,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,33 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag