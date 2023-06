Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,67 EUR

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 50,64 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,78 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 50,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 391.017 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,78 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,90 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 14.389,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Bayer-Aktie verliert: Nierenmedikament Finerenon wird auch bei Typ-1-Diabetes untersucht

Bayer-Aktie mit Abschlägen: Bayer hofft auf zusätzliche Umsätze in der regenerativen Landwirtschaft

Bayer-Aktie höher: Bayer legt Roundup-Streit mit New Yorker Staatsanwaltschaft gegen Millionenzahlung bei

