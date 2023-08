Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 50,22 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,22 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 50,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 50,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 594.833 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 30,74 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Abschläge von 7,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 68,60 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,37 EUR je Bayer-Aktie.

