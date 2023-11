Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittag ab

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 32,54 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 32,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.832.416 Bayer-Aktien.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2023 bei 32,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 0,92 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,42 EUR je Aktie.

