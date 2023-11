Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,93 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 32,93 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 33,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 175.911 Stück.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 20.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11.281,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

