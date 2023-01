Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,31 EUR

Das Papier von Bayer befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 55,32 EUR ab. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,21 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 56,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 797.269 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 18,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (46,70 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 18,46 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,30 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,34 Prozent auf 11.281,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

