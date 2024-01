Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Bayer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 32,73 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 32,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 32,86 EUR. Bei 32,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 599.044 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 100,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2023 (30,22 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,67 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,50 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

