Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,82 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 32,82 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 145.223 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 46,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.281,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,96 EUR je Aktie belaufen.

