Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Vormittag zu

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 22,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 22,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 242.315 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 38,10 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

