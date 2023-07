Bayer Aktie News: Bayer gibt am Montagmittag nach

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 51,86 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 51,86 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 51,17 EUR. Mit einem Wert von 51,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 482.611 Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,53 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 14.389,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14.639,00 EUR umsetzen können.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,81 EUR je Aktie aus.

