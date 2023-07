Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 51,53 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 51,53 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 51,17 EUR. Bei 51,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 800.166 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,37 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,00 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 11.05.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.389,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.639,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie niedriger: Morgan Stanley streicht Kursziel zusammen

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Bayer-Investment verloren

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt