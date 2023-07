Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 51,25 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 51,25 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 51,17 EUR ein. Bei 51,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.200 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,50 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Bayer.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,81 EUR je Aktie aus.

