Bayer Aktie News: Bayer am Mittag kaum bewegt

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 50,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,26 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 50,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,21 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,45 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 467.075 Stück gehandelt.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 23,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,60 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.044,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.819,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Regeneron-Aktie an der NASDAQ in Grün: Bayer-Partner Regeneron erhält US-Zulassung für höher dosierte Version von Eylea

Bayer-Aktie leichter: Bayer beruft zum 1. September neue Managerin in den Vorstand

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Bayer bedeutet