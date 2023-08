Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 49,98 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 49,98 EUR. Bei 49,92 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 861.521 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,55 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,60 EUR an.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 12.819,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,37 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

