Kursentwicklung im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit Verlusten

24.09.25 12:05 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,40 EUR -0,12 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 27,33 EUR. Bei 27,23 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 216.495 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,54 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 32,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bayer-Aktie dennoch fester: S&P senkt Ausblick für Rating des Konzerns

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

