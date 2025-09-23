Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,47 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,47 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,42 EUR. Bei 27,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.618 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 33,09 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

