Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 33,01 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 33,01 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 33,15 EUR. Bei 32,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 138.389 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 98,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2023 (32,24 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 2,32 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,50 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.281,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.342,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,42 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

