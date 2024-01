Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 32,72 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,72 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 32,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 32,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.132 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 100,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50 EUR an.

Am 08.11.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.342,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.281,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,96 EUR je Aktie belaufen.

