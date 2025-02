Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 22,62 EUR nach oben.

Das Papier von Bayer legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 22,62 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 22,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 770.911 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,18 Prozent hinzugewinnen. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Bayer-Aktie.

