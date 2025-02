Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 22,36 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 22,36 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 22,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.077 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 38,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (18,41 EUR). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 21,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,109 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,97 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,34 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

