Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Donnerstagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 27,29 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 27,29 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 833.137 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 60,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,33 EUR.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,15 Prozent auf 11,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Bayer-Aktie.

