Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Donnerstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,19 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,19 EUR zu. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 27,19 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.050 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 27.04.2023 markierte das Papier bei 60,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 8,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels um seinen Vortagesschluss

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu