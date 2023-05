Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,32 EUR

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 53,57 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,41 EUR ab. Bei 53,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 99.999 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,49 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2022. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 20,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,82 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 73,90 EUR.

Am 11.05.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,99 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Bayer-Aktie leichter: Bayer begibt neue Senior Bonds über 3 Milliarden Euro

Hot Stocks heute: "Max Pain" durch die Optionsmärkte - IBU-tec meldet Auftrag - Bayer attraktiv

Bayer-Aktie schwächelt dennoch: Zulassung in China für Bayers Nierenmedikament Kerendia

